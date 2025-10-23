«Без перелома на поле боя «Будапешта» не будет» – эксперт-международник

Максим Столяров.  
23.10.2025 21:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 469
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Необходим такой перелом на поле боя, когда выполнение целей СВО будет в глазах всего мира единственно возможным спасением Украины, а не поражением Дональда Трампа.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходим такой перелом на поле боя, когда выполнение целей СВО будет в глазах всего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что администрация Трампа не пойдёт на принятие российских условий до того, как Россия не добьётся решающего перелома на поле боя, мне представляется очевидным. Соответственно, я согласен, что «Будапешт» может состояться, и состоится.

Но мне представляется, что состоится тогда, когда ситуация на поле боя изменится таким образом, что принятие нынешних российских условий не будет представляться в качестве поражения Дональда Трампа», – сказал Суслов.

По его словам, политические условия России применительно к украинскому конфликту не меняются и «предполагают сохранение украинского государства, причём, с подавляющей частью территорий», но прекращает «существование «Анти-Россия» в качестве вооружённого тарана коллективного Запада».

«Вот, когда принятие этих условий будет представляться спасением Украины, а не односторонним поражением Дональда Трампа, тогда-то и состоится «Будапешт», – подчеркнул эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить