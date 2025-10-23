«Без перелома на поле боя «Будапешта» не будет» – эксперт-международник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Необходим такой перелом на поле боя, когда выполнение целей СВО будет в глазах всего мира единственно возможным спасением Украины, а не поражением Дональда Трампа.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что администрация Трампа не пойдёт на принятие российских условий до того, как Россия не добьётся решающего перелома на поле боя, мне представляется очевидным. Соответственно, я согласен, что «Будапешт» может состояться, и состоится. Но мне представляется, что состоится тогда, когда ситуация на поле боя изменится таким образом, что принятие нынешних российских условий не будет представляться в качестве поражения Дональда Трампа», – сказал Суслов.

По его словам, политические условия России применительно к украинскому конфликту не меняются и «предполагают сохранение украинского государства, причём, с подавляющей частью территорий», но прекращает «существование «Анти-Россия» в качестве вооружённого тарана коллективного Запада».