Без мобилизации российские генералы научились воевать не числом, а уменьем – Чадаев

Вадим Москаленко.  
04.02.2025 08:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 548
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


Лишь дефицит личного состава заставляет российских генералов постигать тонкое военное искусство.

Такое мнение на канале «Ваши новости» высказал московский политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишь дефицит личного состава заставляет российских генералов постигать тонкое военное искусство. Такое мнение на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ведущий поинтересовался, нужна ли России мобилизация.

«А вот это тоже вопрос. Я вообще считаю, что само то, что президент придерживает мобилизацию, это как раз стало одним из главных факторов повышения качества управления армией. Потому что наши генералы привыкли людей не жалеть, и класть штабелями.

Этому их с детства учили. И то, что они оказались вынуждены на протяжении трех лет СВО относиться все-таки, хотя им это очень сложно давалось, относиться к людям как к дефицитному и ценному ресурсу, который надо экономить и не тратить попусту. Не кидать в мясные штурмы, и вообще беречь. Их просто заставила ситуация объективного дефицита штыков. Они оказались вопреки всему вынуждены осваивать искусство, воевать не числом, а умением», – сказал Чадаев.

«Если мы сейчас проведем мобилизацию, насытим фронт миллионами, они очень быстро вернутся к тому паттерну, который у них был в голове с самого начала.

Я считаю, что численность группировки должна быть достаточной для того, чтобы наступать, но дефицит должен сохраняться. Именно для того, чтобы эти товарищи не имели искушения положить сколько-то народу ради того, чтобы взять очередное село, отчитаться и получить медальку», – подытожил политолог.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить