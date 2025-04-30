Без меня мира в Европе не будет! – Тихановская требует подключить её к переговорам по Украине

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Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская обижена на то, что Белоруссию относят к сфере влияния России и не приглашают на переговоры по украинскому кризису.

Об этом она заявила в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас для нас очень важно, чтобы критически настроенные люди понимали, что Беларусь не должна быть исключена из мирных переговоров по Украине. В регионе не будет мира, пока Беларусь не станет свободной. Конечно, Украина важна для нас, белорусов, но иногда я чувствую, что в демократических обществах все еще думают о сферах влияния. И Беларусь находится в сфере влияния России», – сказала Тихановская.

Также она требует от стран ЕС благоустроить беглых «змагаров» в Европе.