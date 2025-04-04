Без американской помощи украинская армия ослепнет – главком НАТО в Европе

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Прекращение американской помощи Украине сделает ее вооруженные силы фактически беззащитными перед ударами со стороны России и лишит ВСУ возможности наносить удары по российским объектам.

Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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