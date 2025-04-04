Без американской помощи украинская армия ослепнет – главком НАТО в Европе

Анатолий Лапин.  
04.04.2025 08:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Прекращение американской помощи Украине сделает ее вооруженные силы фактически беззащитными перед ударами со стороны России и лишит ВСУ возможности наносить удары по российским объектам.

Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение американской помощи Украине сделает ее вооруженные силы фактически беззащитными перед ударами со стороны...

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«Очевидно, что это окажет быстрое и пагубное воздействие на их способность сражаться. Украинцы зависят от нас главным образом из-за высококлассных зенитных систем. То, что сбивает баллистические ракеты и ударные ракеты дальнего радиуса действия, которые русские бросают в них почти ежедневно, в основном поставляется Соединенными Штатами.

Это имело бы очевидный эффект, если бы украинцы не смогли получать от нас разведанные, им было бы трудно атаковать особенно глубокие цели оперативного уровня, такие как командные пункты, районы материально-технического обеспечения и тому подобное, для чего требуется особый способ. Чтобы сделать это, нужно обладать очень хорошим интеллектом, и им придется приложить немало усилий, чтобы это сделать», – заявил Каволли.

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