Бесславная гибель «дерзкого десанта» – Марочко опроверг хитрый смысл будановской операции в Покровске

Высадку спецназа ГУР с вертолета в окрестностях Красноармейска (Покровска) вряд ли можно назвать репетицией подобных, но более изощрённых операций в дальнейшем на территориях, где нет активных боевых действий.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В корне не согласен с мнением, что «дерзкий десант» привёл к каким-то позитивным для Украины факторам, произошло с точностью до наоборот.

И не нужно сравнивать Красноармейск и тот же Крым. Красноармейск находится в красной зоне боевых действий. Так или иначе, есть непосредственный контакт с оккупированной украинскими боевиками территорией.

И есть разница, пролететь, грубо говоря, 300-500 метров на вертолёте или пролететь 20-30 км, даже ещё больше. Это Причерноморский район, там действительно могут быть провокации, что постоянно и происходит при помощи беспилотных катеров, но тот фактор, что подобный десант высадится в Крыму, крайне маловероятен», – сказал Марочко.

«Так или иначе, я предполагаю, что украинские боевики явно сделают соответствующие выводы с «дерзкого десанта». Думаю, они поберегут в ближайшее время свой подготовленный спецназ для, может, более адекватных каких-то операций, но уже в районе зоны боевых действий, для той же «картинки».

А «картинка» в Крыму может обернуться тем же самым, чем обернулась в Красноармейске», – добавил эксперт.

