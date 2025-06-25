«Береги мужа, девочка: «Пэтриоты» нам самим пригодятся» – Трамп ответил украинской журналистке

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Вряд ли США смогут найти свободные системы «Пэтриот» для продажи их Украине.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я из Украины. Мой вопрос – готовы ли США продать Украине противовоздушные ракетные системы «Пэтриот»? Мы знаем, что сейчас Россия очень сильно бомбит Украину», – спросила киевская журналистка.

Трамп задал несколько личных вопросов, поинтересовался, почему украинская журналистка живёт в ЕС, и только после этого перешёл к ответу.

«Позвольте мне сказать, что они действительно очень хотят получить ракетную систему «Пэтриот». И мы посмотрим, сможем ли мы их достать. Их очень трудно достать. Нам они тоже нужны», – сказал Трамп.

Он намекнул, что Израилю и другим союзникам Вашингтона эти системы нужнее.