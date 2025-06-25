«Береги мужа, девочка: «Пэтриоты» нам самим пригодятся» – Трамп ответил украинской журналистке

Максим Столяров.  
25.06.2025 20:01
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вряд ли США смогут найти свободные системы «Пэтриот» для продажи их Украине.  

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вряд ли США смогут найти свободные системы «Пэтриот» для продажи их Украине.   Об...

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«Я из Украины. Мой вопрос – готовы ли США продать Украине противовоздушные ракетные системы «Пэтриот»? Мы знаем, что сейчас Россия очень сильно бомбит Украину», – спросила киевская журналистка.

Трамп задал несколько личных вопросов, поинтересовался, почему украинская журналистка живёт в ЕС, и только после этого перешёл к ответу.

«Позвольте мне сказать, что они действительно очень хотят получить ракетную систему «Пэтриот». И мы посмотрим, сможем ли мы их достать. Их очень трудно достать. Нам они тоже нужны», – сказал Трамп.

Он намекнул, что Израилю и другим союзникам Вашингтона эти системы нужнее.

«Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. Сто процентов эффективности. Трудно поверить, насколько они эффективны. И они хотят этого больше всего на свете, как вы, наверное, знаете. Это очень хороший вопрос. И я желаю вам удачи. Я имею в виду, что понимаю, как это вас расстраивает. Так что передавайте привет своему мужу. Хорошо? Спасибо», – добавил американский президент.

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