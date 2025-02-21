Приход Дональда Трампа к власти уже благоприятно сказался на российской экономике и общественных настроениях.

Об этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете заявил научный сотрудник Центра европейских исследований, беглый экс-заместитель министра энергетики России иноагент Владимир Милов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние несколько недель в России было много оптимистичных прогнозов, даже до того, как Дональд Трамп стал 47-м президентом. Например, российский фондовый рынок вырос почти на 40% с середины декабря просто из-за оптимизма по поводу возможного мирного соглашения и отмены санкций», – страдал Милов.

«Рубль снова значительно укрепился, но это в основном ожидание и надежды. И каждый день добавляет им немного больше доверия, потому что мы видим много обещаний и заявлений от американской стороны, которые действительно открывают возможности для инвестиций, потенциально отменяют санкции и заставляют Украину пойти на значительные уступки России.

Если вы послушаете, что открыто и неофициально говорят российские источники, они считают это полной победой и очень преждевременными уступками со стороны Америки, которые откроют большие возможности и значительно снизят санкционное давление.

Так что опять же, то, как россияне воспринимают все последние события, очень оптимистично для путинской системы», – горестно добавил нацпредатель.