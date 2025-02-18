Чтобы американские компании могли добывать редкоземельные ископаемые, согласно договорённостям с Киевом, под «федерализацию» должны попасть Харьков, Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск и Николаев.

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил эмигрировавший из Украины в Америку киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«С Крымом вопрос снимается вообще. А что касается остальных территорий, дело в том, что если американцы собираются там добывать свои 500 млрд. ископаемых (а там, вроде, 12 трлн. закопано – есть, над чем работать), и договор заключается в следующем: дело в том, что они не смогут добывать, если эти территории оккупированы. Потому что санкции невозможно снять. Как Кипр – невозможно ничего делать, потому что санкции. Вроде как и страна НАТО, и можно было бы отпустить – нет, санкции, и ничего добывать нельзя. Американские компании не могут зайти на подсанкционную территорию. Поэтому с Путиным будет решено так – будет заключён договор, это будет особый статус территорий, широкие полномочия. По сути, федерализация. И если раньше федерализация распространялась только на Луганск и Донецк – то, что требовал Путин в 2019 году, то сейчас она будет распространяться – Харьков, Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск и Николаев, может быть», – вещал Балашов.