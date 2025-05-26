Беглый иноагент Чичваркин: Россия – реально вторая армия мира. И ее ВВП растет
Можно сколько угодно смеяться над Россией, но ее армия реально вторая в мире по мощи, а ВВП растет быстрыми темпами, несмотря на беспомощные западные санкции.
Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Де-факто, когда смеялись, что это вторая армия мира, а в рейтинге она, понятно, была не вторая, то сейчас, учитывая боевой опыт, она и есть вторая армия мира. Ну, украинская, наверное, третья или четвёртая, но та точно вторая… Мы можем над этим бесконечно смеяться, но укрепление Сувалкского коридора и подготовка в Польше, и последний мой приезд в Жешув, когда этот аэропорт охраняется как никогда больше… они готовятся к атаке России, готовятся прям по серьезному. Поэтому мы можем над этим смеяться и шутить, но мне кажется, что все меньше и меньше, что это совсем не смешно становится.
17-й пакет санкций, когда подписали, разглядели 15 танкеров из 400, очень вовремя, молодцы, класс, а к чему привели предыдущие 16? К четырёхпроцентному росту ВВП. Вот изначальная нелепость, слепота, глупость европейская, американская привели к тому, что огороженная от западных ценностей Россия приобрела очень сильные имперские националистические черты, которые в одну секунду не испарятся», – заявил Чичваркин.
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