Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не удалось нанести российской нефтепереработке серьезный урон.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) иноагент Сергей Вакуленко заявил в интервью СМИ-иноагенту «ОВД-инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Был период активной бомбардировочной кампании, когда Украина активно атаковала российские НПЗ своими дронами. Эта кампания оказалась не слишком успешной. Им удавалось выбивать и останавливать часть установок, и ремонты занимали от трех дней до трех месяцев. В среднем — три недели. Соответственно, каждая такая атака наносила ущерб от нескольких до десятков миллионов долларов. В целом ущерб был на какие-то сотни миллионов долларов. Резко уменьшить объем переработки Украине этими атаками не удалось», – сказал Вакуленко.

С начала 2024 года российские НПЗ стали постоянными мишенями украинских дронов. Среди пострадавших заводов — крупнейшие предприятия «Роснефти» и «Лукойла», включая Рязанский, Туапсинский, Нижегородский НПЗ и другие ключевые объекты.

В марте 2025 года атаки возобновились — за первые две недели месяца ВСУ нанесли 14 ударов по российским НПЗ. После этого вновь последовал перерыв, однако очередная атака была совершена 2 августа.