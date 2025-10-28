«Бегите за границу, скоро сотни КАБ будут лететь по всей Украине» – в Киеве выступили с призывом
Скоро российские управляемые авиабомбы будут доставать до тыловых городов Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские бьют КАБами по нашим линиям укреплений. А это страшная вещь, поскольку, когда прилетает полутонная бомба, все в радиусе одного километра – в лучшем случае это средней тяжести контузия, и все, боец не боеспособен.
А в день таких КАБов сыпется по 100-150 штук. За вчерашний день – 150. И скоро это будет прилетать по Киеву, Днепру, Одессе. К этому всё движется», – сказал Золотарев.
«Призываю киевлян покинуть столицу на период холодов. Но далеко не у всех есть возможности, в том числе и финансовые. И к тому же никто не дает гарантии, что где-нибудь в другом месте, если мы говорим об Украине будет проще», – добавил ведущий.
«Безусловно, на Украине нет безопасных мест, разве что Закарпатье, а в остальные регионы прилетало. Прилетало и в Тернополь, и во Львов, и в Ровно, и в Луцк.
Рекомендую просто иметь такой запасной аэродром, загородный дом, дача. Или подумать о возможности выехать за границу, в ту же Германию. Тем более пока еще предоставляют убежище украинцам, особенно пенсионерам, женщинам с детьми», – подытожил Золотарев.
