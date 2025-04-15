Башни-близнецы в Нью-Йорке были намеренно взорваны – экс-сенатор США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Небоскребы в Нью-Йорке 11 сентября рухнули в результате «контролируемого сноса», то есть взрыва, потому что не могли рухнуть от того, что в них врезались самолеты террористов.

Об этом бывший сенатор США Курт Уэлдон заявил в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он предполагает, что был использован взрывчатый материал, который используется для взрывов металла и стали.

«Это единственные в мире высотные здания, которые обрушились из-за попадания в них самолета. Я читал отчет архитектора, который их проектировал. Они были спроектированы так, чтобы выдержать удар самолета и устоять. В здание номер 7 самолет вообще не попал. На видео видно, что оно просто рухнуло», – сказал Уэлдон.

По его словам, сохранилась запись переговоров по рации пожарных, которые поднимались на пораженный самолетом небоскреб и не обнаружили там ничего, что бы угрожало устойчивости здания, и были спокойны.

«Командир батальона пожарных поднялся на лифте на 40-й этаж, вышел из лифта, и мы слышим его по рации: «Я на 40-этаже, мы идем по лестницам». Через каждые 5 этажей он связывается по рации: «Я на 50-м этаже. Все в порядке. Мы на 60-м этаже, все в порядке». Он поднимается до 78-го этажа – места удара, выходит из лестничной шахты и четко докладывает: «Два очага возгорания, мы можем с ними справиться». Но через минуту здание рухнуло. Это ненормально», – сказал Уэлдон.

По его словам, пожарные слышали взрывы, но на них сейчас оказывается давление, и они боятся давать показания.