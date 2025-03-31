«Банковая должна быть натёрта нашими ракетами» – российский военкор

Максим Столяров.  
31.03.2025 17:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 706
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Есть разные мнения относительно дислокации киевского руководства, тем не менее, вопрос, почему улица Банковая в Киеве до сих пор целая, остаётся открытым.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть разные мнения относительно дислокации киевского руководства, тем не менее, вопрос, почему улица Банковая...

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«Почему не наносим удары по правительственному кварталу Украины? Хрен его знает. Я даже не знаю, чего мы туда не шарахнем. Кто-то говорит, что они глубоко в подвале – зачем эту улицу Банковую громить, кто-то говорит, что они не там.

Да это место должно быть натёртое ракетами, мне так кажется, но не знаю. По Кремлю-то они пускали коптеры, даже там по куполу ударили. Чего нам не ударить? Не знаю, тут Владимир Владимирович сказал, значит, все выполняют», – предположил Сладков.

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