Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат оппозиционного «Демократического союза Косово» Хикмете Байрами заявила, что именно из-за того, что «республика» экспортирует электроэнергию, в декабре её «граждане» сидели без электричества.

Причем целые села регулярно отключались на 8 – 12 часов в день, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

О том, как сепаратистская верхушка, представленная паналбанской партией «Самоопределение» во главе с «премьер-министром» Альбином Курти, наживается на проблемах собственного народа, политик рассказала изданию Gazeta Express.

«В декабре, пока граждане и экономика оставались в холоде и темноте, электроэнергия экспортировалась – продавалась за пределы Косово. Когда температура была очень низкой, целые деревни и города часами и днями оставались без электричества. Помните оправдания чиновников о том, что сеть перегружена из-за большого потребления? В декабре мы не знали правды, но сегодня она известна. У нас нет электричества по 8-12 часов в день, потому что правительство решило продавать его за границу, и это не то, что я так говорю, про это говорят данные таможни Косово», – отметила Байрами.

Экспорт электроэнергии из Косово в 2024 году по данным «таможни Косово» составил 150,5 млн евро, и только за декабрь резко вырос и достиг значения 135 млн евро.