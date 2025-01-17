Бандитский косовский режим оставил своих же албанцев без света, продав налево электроэнергию

Алексей Топоров.  
17.01.2025 17:12
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Коррупция, Косово, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Энергетика


Депутат оппозиционного «Демократического союза Косово» Хикмете Байрами заявила, что именно из-за того, что «республика» экспортирует электроэнергию, в декабре её «граждане» сидели без электричества.

Причем целые села регулярно отключались на 8 – 12 часов в день, передает  корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат оппозиционного «Демократического союза Косово» Хикмете Байрами заявила, что именно из-за того, что «республика»...

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О том, как сепаратистская верхушка, представленная паналбанской партией «Самоопределение» во главе с «премьер-министром» Альбином Курти, наживается на проблемах собственного народа, политик рассказала изданию Gazeta Express.

«В декабре, пока граждане и экономика оставались в холоде и темноте, электроэнергия экспортировалась – продавалась за пределы Косово. Когда температура была очень низкой, целые деревни и города часами и днями оставались без электричества.

Помните оправдания чиновников о том, что сеть перегружена из-за большого потребления? В декабре мы не знали правды, но сегодня она известна. У нас нет электричества по 8-12 часов в день, потому что правительство решило продавать его за границу, и это не то, что я так говорю, про это говорят данные таможни Косово», – отметила Байрами.

Экспорт электроэнергии из Косово в 2024 году по данным «таможни Косово» составил 150,5 млн евро, и только за декабрь резко вырос и достиг  значения 135 млн евро.

«Так, в декабре электроэнергии было продано в Албанию на 114,6 млн евро, Словении – на 10,7 млн ​​евро, Македонии – на 2,3 млн евро. Вы видите, граждане и представители бизнеса, насколько заботится о вас эта власть?

Она оставила вас без электричества, чтобы продать его! Было ли это сделано именно так, потому что это было удобно для трейдеров энергоносителей, или же в конце года баланс оказался более положительным, еще неизвестно», – отметила Хикмете Байрами.

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