Бандеровку перекосило: Подпольные русские школы выявляют по всей Украине – даже на западенщине

Выявленная русская школа при Голосеевском монастыре в Киеве оказалась не единственной – подобные подпольные учебные учреждения, где детей отказываются воспитывать в духе бандеровщины, выявляются по всей Украине.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Наталья Пипа, призвав усилить репрессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русский – язык врага. Публичное использование языка врага является признаком поддержки врага. Сегодня в столице, в Киеве, существовала школа, которая не пела гимн Украины, не исполняла минуту молчания, а пела гимн России, и использовала для этого язык врага. У меня есть уже обращение и за Сумскую область, и за Черновицкую, и за Ровенскую, и за Волынскую о том, что это, к сожалению, не единичный случай, а системное явление. Я подала законопроект 14361 – запрет языка врага в частных учреждениях среднего образования. Потому что такие школы не смогут существовать, если будет запрещена речь агрессора в образовательном процессе полностью», – сказала Пипа.