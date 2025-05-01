Бандеровцы в ярости: главы стран ЕС отказались ехать 9 мая к Зеленскому в Киев

У Киева не идут дела на дипломатическом фронте.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские лидеры отказались ехать в Киев 9 мая. 9 мая – это не какой-то День Победы, это «день Европы». Украина приглашала наивысших европейских чиновников, чтобы противостоять параду Путина. Однако премьер Польши Туск отправился в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с Макроном. Премьер Британии Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а канцлер Германии Мерц не хочет ехать, пока не утверждено всё правительство. Но, если честно, говорят, он не хочет ехать один. При этом, вероятно, главы МИД стран ЕС всё-таки приедут. Надеемся на это, иначе это будет такой демарш. И они будут 9 мая, но не в Киеве, во Львове. …Мне кажется, что у нас не всё хорошо в дипломатическом направлении. Потому что одновременно отказались все! Так не бывает», – возмущался Береза.

Он спросил на этот счёт мнения секретаря комитета Верховной рады по нацбезопасности Романа Костенко.