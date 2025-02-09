Украина должна превратиться в «хаб», куда будут стекаться все антироссийские и сепаратистские движения для получения боевого опыта и формирования квазигосударственных институций.

Об этом говорили участники ХІІ бандеровских чтений в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев должен стать хабом для всех порабощённых Москвой народов. Уже много что сделано, можно было сделать больше, можно было и закон специальный принять… Они должны чувствовать нашу поддержку, мы с ними взаимозависимы. Это то, о чём говорили наши предшественники – «за нашу и вашу свободу»… От того, как закончится эта война, зависит судьба их народов и наций. Поэтому мы с ними сидим в одной лодке… Мы должны разрушить империю, которая называется Российская Федерация», – заявил экс-депутат Верховной рады, тимошенковец Олег Медуница.

Ему поддакнул политолог-грантоед Михаил Бессараб, который добавил, что Украина должна стать не просто «хабом», но и «главным адвокатом порабощённых народов в мире».