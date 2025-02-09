Бандеровцы хотят превратить Украину в «мировой хаб» русофобии

Вадим Москаленко.  
09.02.2025 16:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1759
 
Дзен, Русофобия, Сепаратизм, Украина


Украина должна превратиться в «хаб», куда будут стекаться все антироссийские и сепаратистские движения для получения боевого опыта и формирования квазигосударственных институций.

Об этом говорили участники ХІІ бандеровских чтений в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна превратиться в «хаб», куда будут стекаться все антироссийские и сепаратистские движения для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Киев должен стать хабом для всех порабощённых Москвой народов. Уже много что сделано, можно было сделать больше, можно было и закон специальный принять… Они должны чувствовать нашу поддержку, мы с ними взаимозависимы. Это то, о чём говорили наши предшественники – «за нашу и вашу свободу»… От того, как закончится эта война, зависит судьба их народов и наций. Поэтому мы  с ними сидим в одной лодке… Мы должны разрушить империю, которая называется Российская Федерация», – заявил экс-депутат Верховной рады, тимошенковец Олег Медуница.

Ему поддакнул политолог-грантоед Михаил Бессараб, который добавил, что Украина должна стать не просто «хабом», но и «главным адвокатом порабощённых народов в мире».

«У нас есть для этого моральное право, мы являемся примером для порабощённых народов. …Необходим целый ряд других мероприятий, которые дали бы защиту представителям национально-освободительных движений на Украине, которые дали бы возможность всем желающим представителям порабощённых народов сейчас с оружием в руках получать опыт на украинско-российском фронте. Которые имели бы возможность развивать здесь уже фактически квазигосударственные структуры всех порабощённых народов, как например, имели право это делать балтийцы на территории США в период Холодной войны, и множество других вопросов», – вещал Бессараб.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить