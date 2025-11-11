Балтика – главное направление, с которого ждать беды, – прогноз
Балтийское море становится главной точкой напряжения между Москвой и Брюсселем
Об этом в эфире видеоблога покинувшего Украину экс-депутат горсовета Николаева Максима Невенчанного заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Главное яблоко раздора в отношениях между Европой и Россией – это Балтийское море, которое на самом деле сейчас Европа, европейские государства пытаются превратить в закрытое море, внутреннее море НАТО. Особенно после вступления в НАТО, Финляндии и Швеции. Поэтому сейчас речь идёт о том, что возможна в любой момент любая провокация относительно российских военных судов», – считает политолог.
По его словам, это, согласно международному праву, станет поводом для объявления войны.
«Второй момент – определённые провокации вокруг Калининграда, Калининградской области тоже возможны. И так далее. Именно поэтому Балтийское море рассматривается как главный центр, главное направление, с которого можно ждать беды», – предупреждает Бондаренко.
