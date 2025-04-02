Балет на тонком льду. Социологи узнали мнение американцев о политике Трампа в отношении Украины

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Журнал Newsweek приводит результаты последнего опроса социологов из Harvard CAPS / Harris, проведённого 26–27 марта. Исследователи интересовались отношением американцев из разных политических лагерей к политике Трампа в отношении России и Украины.

Среди главных выводов, такой: в выборке из 2746 зарегистрированных избирателей, 61% опрошенных считают, что Дональд Трамп «слишком мягок» по отношению к Владимиру Путину.

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В разрезе партийных симпатий:

44% — республиканцы

76% — демократы

65% — независимые избиратели

По поводу отношения Трампа к Владимиру Зеленскому мнения респондентов разделились:

34% считают, что он недостаточно жёсток

35% — слишком жёсток

31% — «в самый раз».

Среди республиканцев доминируют негативные настроения в отношении украинского президента. Лишь 17% считают, что Трамп слишком жёсток к Зеленскому. Зато 36% уверены, что Трамп слишком мягок. А 47% уверены, что нынешний уровень давления Белого дома на Банковую – «в самый раз».

Среди демократов предсказуемо больше половины (56%) считают Трампа слишком жёстким по отношению к Зеленскому, среди независимых 37% — слишком мягким.

Опрос также показал, что лишь 44% американцев недовольны тем, как Трамп ведёт переговоры о завершении войны на Украине. При этом, 70% респондентов считают, что Украина должна заключить соглашение с Россией на предлагаемых Трампом условиях. С небольшим перевесом (53%) доминирует точка зрения, что Трамп не бросает Украину ради России, в чем его обвиняют демократы. Не согласны с этим утверждением 47%.

В целом, оценивая эти результаты, можно говорить, что Трамп сейчас ходит по тонкому льду американских общественных настроений, но пока что не утратил выданного ему кредита доверия и сохраняет полный карт-бланш на реализацию своей стратегии по Украине.