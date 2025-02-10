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Старинная жемчужина Донбасса Бахмут по-прежнему лежит в руинах.

Единственное, что там удалось сделать – убрать и похоронить погибших и расчистить дороги.

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«Мне сообщали земляки, сумевшие там побывать, что запах был ужасный, – говорит наш давний знакомый, пожилой бахмутовец Петр, вынужденно перебравшийся в Днепр (Днепропетровск). – Теперь нет. И дороги, которые представляли собой груды вывороченных камней, как-то разровняли. Могут приезжать журналисты и начальство. До того там наездами бывали только военные и немногие местные жители, сумевшие как-то пробраться и поглядеть на свои дома. Вернее, на их остатки. Из 72 тысяч населения не осталось никого…».

Из Донецка вроде бы приезжал сам Пушилин. Посмотрел, высказал сожаление, что пока нельзя начинать восстановление. И срочно пришлось уезжать: ВСУ начали обстрел. По ТВ он сказал, что украинская армия делает все, чтобы мы не могли даже разминировать освобожденные города.

Укры бьют по Бахмуту, как и прежде, из Часова Яра, который находится выше. Лупят по развалинам с сатанинской ненавистью. Видимо, задались целью полностью сровнять его с землей. Чтобы осталось пустое место, засыпанное кирпичами.

Часов Яром пока не удается полностью овладеть, хотя успехи там имеются. Но нацисты используют мощные укрепления, построенные за время действия Минских соглашений, и возводят новые. Бои идут очень ожесточенные.

«Может, когда возьмут ЧЯ, сразу начнется возрождение. Смотрим на Мариуполь и лелеем надежды. Хоть через третьи страны прорваться, хоть как. Но пока некуда…».

Петр, как и многие его земляки, покинул родину, когда оставаться там уже не было никакой возможности. Кругом рвались снаряды, не было ни газа, ни воды, ни света. Бандеровцы выгоняли людей из домов, грабили их и превращали их в огневые точки. Русские войска были еще далеко, иначе бы пострадавшие перебирались на ту сторону. Но пришлось действовать иначе.

«Мы с женой хотели дождаться наших. Однако наступил момент, когда пришлось наспех погрузить нехитрый скарб в старый «жигуль» соседей и вместе рвануть под обстрелами в Днепр, к родне. В сторону России, как вы понимаете, прорваться было нельзя…».

Разрушение Бахмута ВСУ начали в апреле 2022-го. Тогда в него прибыли подразделения с Галичины и принялись обстреливать изнутри. Сначала по ночам, потом и днем. Июньской ночью по двору многоквартирного дома, где жил Петр, нанесли кассетный удар. Весь двор разнесло, здание искорежило. Укры сделали это в праздник Святой Троицы.

Потом сатанисты-«захисныки» планомерно бомбили город из гаубиц, минометов, танковых орудий. Танки стреляли по домам в упор. Танкисты весело ржали и укатывали дальше.

Все это преподносилось журналистам как «зверства РФ». Затем к городу приступили «вагнеровцы». После ожесточенных боев в мае 2023-го он перешел под российский контроль. Но пока он мертв.

«Страшно смотреть на фото и видео оттуда, – вздыхает Петр. – Сплошные руины. Ни единого здания целого нет. Десятки тысяч людей лишились всего – родины, крова, нормальной жизни…А еще там были такие прекрасные памятники старинной архитектуры…».

Петр с женой снимают в Днепре квартиру, как и многие донбассовские переселенцы. На ее оплату уходит львиная доля очень скромного дохода. Обещания украинских властей об оплате съемного жилья, денежных компенсациях, предоставлении работы и проч. не выполняются. Какое-то время давали мизерные пособия, теперь отменили. И даже гуманитарку перестали предоставлять.

«С той стороны постоянно прилетают снаряды. Большой калибр. Это заметно по свежим воронкам. Запах гари тут и там от пожаров. Жгут и разрушают дома до сих пор. Надо гнать врага дальше, чтобы не дотягивались…» – пишет один из бахмутовских пабликов.

И публикует такие стихи неизвестного автора: