Байден ввёл санкции, не подумав о собственной энергетике – гей-министр при Трампе забил тревогу

Елена Острякова.  
17.01.2025 17:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США, Украина, Энергетика


Антироссийские санкции, введенные уходящим президентом Джо Байденом могут негативно отразиться на экономике США.

Об этом кандидат на пост главы минфина США и открытый гей Скотт Бессент заявил на слушаниях в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции, введенные уходящим президентом Джо Байденом могут негативно отразиться на экономике США. Об...

«Мы сегодня слышали, что у нас рекордный объем производства энергии, но это неправда. Мы находимся примерно на том же уровне, что и в 2020 году. Но если посмотреть на прогнозы на 2024 и 2025 годы, мы значительно отстаем. За последние четыре года добыча в США сократилась. Часть санкционной программы, которая вступила в силу, означает что нам нужно больше энергии в США, чтобы компенсировать потерю российской нефти, попавшей под санкции и защитить потребителей в США. Иначе пострадают рабочие места и доходы американцев», – сказал Бессент.

В начале января минфин США наложил санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний. В том числе под санкции попали «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Ингосстрах», «Альфаcтрахование» и «Совкомфлот» и 183 танкера, перевозящих российскую нефть и СПГ.

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