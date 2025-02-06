«Азовец» потребовал зарплату американского полицейского
Украинские военные, которые находятся в тыловом Киеве, получают слишком маленькую зарплату для жизни в столице.
Об это в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады Анна Гопко заявил возвращенный из плена в рамках обмена боевик запрещенной в России террористической организации «Азов» Валерий «Ярыло» Горишний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Должны быть финансовые поощрения для военных, потому что, извините, зарплата без передовой у меня сейчас 30 тысяч. Жить в Киеве на 30 тысяч для военного – уже могут возникать мысли, как слиться куда-то, еще что-то. Это очень тяжело… Должно быть поощрение.
Вот, почему, например, нет коррупции в полиции в Америке? Потому что там у них зарплаты, извините, такие, при которых вы не думаете о том, чтобы взять 100-200 долларов у нарушителя на улице. Если зарплата 10 тысяч долларов, зачем тебе какие-то 200 долларов брать у человека, даже тысячу долларов – ты потеряешь все», – заявил Горишний.
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