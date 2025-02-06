«Азовец» потребовал зарплату американского полицейского

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Украинские военные, которые находятся в тыловом Киеве, получают слишком маленькую зарплату для жизни в столице.

Об это в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады Анна Гопко заявил возвращенный из плена в рамках обмена боевик запрещенной в России террористической организации «Азов» Валерий «Ярыло» Горишний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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