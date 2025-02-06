«Азовец» потребовал зарплату американского полицейского

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 350
 
Дзен


Украинские военные, которые находятся в тыловом Киеве, получают слишком маленькую зарплату для жизни в столице.

Об это в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады Анна Гопко заявил возвращенный из плена в рамках обмена боевик запрещенной в России террористической организации «Азов» Валерий «Ярыло» Горишний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные, которые находятся в тыловом Киеве, получают слишком маленькую зарплату для жизни в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Должны быть финансовые поощрения для военных, потому что, извините, зарплата без передовой у меня сейчас 30 тысяч. Жить в Киеве на 30 тысяч для военного – уже могут возникать мысли, как слиться куда-то, еще что-то. Это очень тяжело… Должно быть поощрение.

Вот, почему, например, нет коррупции в полиции в Америке? Потому что там у них зарплаты, извините, такие, при которых вы не думаете о том, чтобы взять 100-200 долларов у нарушителя на улице. Если зарплата 10 тысяч долларов, зачем тебе какие-то 200 долларов брать у человека, даже тысячу долларов – ты потеряешь все», – заявил Горишний.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить