Азербайджану дорого обходится попытка сменить хозяина

Весь нефтяной экспорт из Казахстана пошел через Россию. Астана решила пустить все свои экспортные потоки через КТК, то есть по территории РФ, отказавшись от поставок через Азербайджан и Грузию. Это связано с тем, что в нефти Azeri Light был хлор, и она загрязнила нефтепроводы.

Румыния уже успела обвинить РФ в том, что именно Москва вероломно сделала врезку в нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» на территории Грузии и влила туда несколько бочек хлора.

Однако речь идет, скорее всего, о конкуренции западных инвесторов в добычу на месторождении Азери — Чираг — Гюнешли. Там присутствуют «Бритиш Петролиум» с 30,37% и американская Exxon Mobil 6,79%. Еще там присутствуют 8 компаний из разных стран.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич обращает внимание, что о загрязнении азербайджанской нефти хлором заявила компания «Бритиш Петролиум», которая является не только инвестором в добыче, но и оператором нефтепровода Тбилиси-Баку-Джейхан.

«У меня лично здоровое недоумение, почему ВР доложилась о том, что она нарушила технологию либо при добыче, либо при прокачке. Недоумение было до того момента, как 8 августа делегация Азербайджанской республики не прибыла в город Вашингтон. До начала встречи с президентом США состоялось подписание некоего меморандума между компаниями SOCAR и такой «малоизвестной» компанией как Exxon Mobil. Подписывалось в присутствии президента Азербайджана. Текст меморандума пока не опубликован нигде. На мой взгляд, идет попытка со стороны Баку снизить давление со стороны города Лондона и сменить ВР на Exxon Mobil. Может быть, это выглядит достаточно странно, но давление со стороны Лондона на Баку выглядит все более неприемлемым, поэтому такая смена лидирующих игроков может быть полезна Баку», – сказал Марцинкевич.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что подписание меморандума SOCAR и Exxon Mobil произошло в один день с решением о передаче Зангезурского коридора в Армении американскому консорциуму. Возможно, речь идет о создании альтернативного пути для азербайджанской нефти. Попутно решается проблема с наказанием отходящей от Запада Грузии. Британии остается лишь мелко мстить.