Азербайджан – вернейший союзник Бандерштадта, – политолог из Баку

Украинцы должны, несмотря ни на что, продолжать сражаться против России, а Баку им всячески поможет.

Об этом по видеосвязи с устроенной в Киеве пресс-конференцией заявил азербайджанский политолог Фархад Мамедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Традиционно Азербайджан и Украина поддерживают друг друга, особенно в вопросе территориальной целостности. Мы по отношению к Молдове, Грузии, Украине, всегда придерживались такой позиции. Президент Азербайджана отмечал, что территория может быть оккупированной, но нельзя отказываться от права на эту территорию. Этот подход Азербайджан в течение 25 лет сформировал, и в нужное время реализовал», – сказал Мамедов.