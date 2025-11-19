Азербайджан – вернейший союзник Бандерштадта, – политолог из Баку
Украинцы должны, несмотря ни на что, продолжать сражаться против России, а Баку им всячески поможет.
Об этом по видеосвязи с устроенной в Киеве пресс-конференцией заявил азербайджанский политолог Фархад Мамедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Традиционно Азербайджан и Украина поддерживают друг друга, особенно в вопросе территориальной целостности. Мы по отношению к Молдове, Грузии, Украине, всегда придерживались такой позиции.
Президент Азербайджана отмечал, что территория может быть оккупированной, но нельзя отказываться от права на эту территорию. Этот подход Азербайджан в течение 25 лет сформировал, и в нужное время реализовал», – сказал Мамедов.
«Внешние санкции – важнейший элемент, от которого нельзя отказываться. Страна-оккупант должна чествовать, что она совершила ошибку, и санкции – это важный элемент.
И важно, чтобы все эти санкции были обусловлены освобождением территории Украины. Это важнейший элемент дипломатии для Украины.
Из стран СНГ Азербайджан занимает первое место по количеству гуманитарной помощи, оказанной Украине, это более 140 миллионов долларов», – похвалился выступающий.
