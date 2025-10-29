Азербайджан мешает России проводить СВО

Анатолий Лапин.  
29.10.2025 14:00
  Киев
Азербайджан поставляет на Украину  оборудование, которое поддерживает жизнедеятельность бандеровского режима после ударов ВС РФ по энергетике в рамках задач СВО по демилитаризации.

Замминистра энергетики Украины Роман Андарак поблагодарил Азербайджан в эфире Baku TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С февраля 2022 года Азербайджан остается надёжным энергетическим партнером Украины. Сразу после начала войны Азербайджан направил в Украину генераторы, позже – трансформаторы, кабели и другое оборудование.

В целом, с февраля 2022 года мы получили от Азербайджана четыре партии гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общей стоимостью около 15 миллионов долларов США. Эта помощь активно используется и на передовой…

Эта техника позволяет нам восстанавливать электроснабжение, теплоснабжение в этих прифронтовых районах. К сожалению, атаки продолжаются. Более того, они усиливаются. И Украина будет нуждаться в еще большей поддержке.

Нам по-прежнему нужны трансформаторы, генераторы, высоковольтное и средневольтное оборудование, кабели, изоляторы, а также другие материалы, которые позволяют восстанавливать энергосистему после ударов», – заявил Андарак.

