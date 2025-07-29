Азарова обвиняют в передаче $146 миллионов спонсору террористов Ахметову

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В Москве рассматривается уголовное дело о поставке угля с шахты «Обуховская» (расположена в Ростовской области) на 146,6 миллионов долларов структурам крупнейшего украинского олигарха Рината Ахметова (внесен в список экстремистов, известен как спонсор запрещенного террористического формирования «Азов»).

Главный фигурант – бывший руководитель шахты уроженец Запорожской области Денис Азаров, при котором были осуществлены поставки в 2021-22 годах, однако при этом выручка за уголь так и не поступила российскому предприятию, поскольку был подписан договор уступки права требования долга швейцарской компании, которая также входит в холдинг Ахметова.

«Следствие полагает, что Дениса Азарова в 2022 году специально назначили в АО, чтобы он поучаствовал в данной операции», – пишет газета «Коммерсант».

Защита Азарова настаивает, что никакие документы о переуступке он не подписывал, а подписи – поддельные.

Тем не менее, обвиняемый уже подал два заявления в Минобороны о готовности отправки в зону СВО в качестве военного медика. Оба раза Азаров получил отказ, поскольку имеет двойное гражданство – российское и украинское. Сам он уверяет, что от паспорта с трезубцем давно отказался.

Шахта «Обуховская» с 2012 года находилась под управлением ДТЭК Ахметова. Вскоре после начала СВО стало известно, что предприятие перешло под контроль российского «Сбербанка» в рамках списания долгов. Потом шахта еще раз сменила собственника. В ходе проверок и были выявлены махинации.

Азаров возглавлял предприятие в 2022-23 годах. Он был арестован в феврале 2024 года.