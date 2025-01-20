Азаренок: Наш долг – работать на КГБ и ФСБ

Елена Острякова.  
20.01.2025 18:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 402
 
Белоруссия, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, ФСБ


Белорусский телеведущий Григорий Азаренок считает, что долг каждого журналиста сотрудничать со службами безопасности своего государства.

Об этом он заявил в интервью скандальной блогерше Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок считает, что долг каждого журналиста сотрудничать со службами безопасности своего...

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«Обычно такие персонажи, диссиденты, всегда всех обвиняли в работе на спецслужбы и ГБ. У них любимое слово было – «стукач». Сейчас выясняется, что они все работали на спецслужбы. А потом переобулись и работали на другие спецслужбы.

Так вот, нормально работать на свое КГБ, на свое ФСБ. Это не просто нормально, это долг каждого журналиста работать на свои спецслужбы, а не на чужие», – сказал Азаренок.

Сам он использовал в материалах записи прослушки КГБ и на стыдится этого.

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