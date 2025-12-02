Аттракцион ненависти: Под флагами исламистов освистали гимн Сербии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Матч по баскетболу между сборными Сербии и Боснии и Герцеговины, проходивший в столице БиГ– Сараево, превратился в позорное ксенофобское шоу.

Бошняцкие болельщики освистали гимн Сербии, выкрикивали оскорбляющие сербов лозунги, но на исход матча повлиять не смогли – хозяева поля проиграли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Едва перед началом игры раздался гимн Сербии, как многочисленные бошняцкие болельщики начали громко свистеть и скандировать «Никто так сильно не ненавидит тебя, как я!». При этом они махали флагами исламистской Армии БиГ, боевики которой в 90-е годы сражались за отторжение от Югославии и занимались этническими чистками местного сербского населения.

Западу путем вдалбливания лживых нарративов и ксенофобских мифов удалось посеять ненависть между сербами и бошняками, бывшими в своё время частями одного сербского суперэтноса, а также на протяжении столетий – подданными и гражданами одних государств.

Союз баскетбола Сербии потребовал реакции Международной федерации баскетбола (FIBA).

«Мы считаем постыдным свистеть во время исполнения гимна Республики Сербии, петь оскорбительные националистические песни, скандировать уничижительные лозунги и призывы к ненависти, направленные против нашей национальной сборной, государства Сербия и президента нашей страны, а также размещать крайне оскорбительные баннеры, не имеющие никакого отношения к спорту».

Как показывает практика, международные спортивные федерации обычно не реагируют на антисербские перфомансы, зато всегда штрафуют Сербию за баннеры на фан-секторах «Косово –сердце Сербии».

«Освистывание нашего гимна показывает, что Сараево не хочет жить с сербами, потому что гимн Сербии – это и наш гимн. Особенно отвратительно было слушать комментатора «Арены Спорт», который должен знать, что сербы тоже живут здесь, что сборная Сербии – тоже наша. Мы никогда не будем болеть за их БиГ», – прокомментировал инцидент лидер боснийских сербов Милорад Додик.