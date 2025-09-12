Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим предпринял одну из самых массовых атак беспилотников на Россию.

По данным МО РФ, зафиксировано 221 вражеских дронов самолетного типа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одной из главных целей стала связанная с транспортировкой нефти портовая инфраструктура в Ленинградской области.

Речь идет о порте в Приморске, который представляет собой конечную точку Балтийской трубопроводной системы и является крупнейшим нефтеналивным портом России в Балтийском море.

Губернатор области Александр Дрозденко признал, что на одном из танкеров начался пожар. По его словам, к утру он был потушен, угрозы затопления судна и разлива нефтепродуктов нет.

«Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Четко сработали все службы», – добавил Дрозденко.

Украинские источники утверждают, что в Смоленской области поражены объекты компании «Лукойл». С российской стороны эта информация не подтверждается.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», – написал глава Смоленской области Александр Анохин.

Он утверждает, что над регионом было сбито и подавлено 42 беспилотника.

Кроме того, несколько дронов было сбито на подлете к Москве. Взрывы гремели в Калужской и Брянской областях , но на данный момент информация об ущербе отсутствует.