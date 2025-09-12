Атакован крупнейший нефтеналивной порт на Балтике

Олег Кравцов.  
12.09.2025 08:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1505
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Киевский режим предпринял одну из самых массовых атак беспилотников на Россию.

По данным МО РФ, зафиксировано 221 вражеских дронов самолетного типа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим предпринял одну из самых массовых атак беспилотников на Россию. По данным МО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Одной из главных целей стала связанная с транспортировкой нефти портовая инфраструктура в Ленинградской области.

Речь идет о порте в Приморске, который представляет собой конечную точку Балтийской трубопроводной системы и является крупнейшим нефтеналивным портом России в Балтийском море.

Губернатор области Александр Дрозденко признал, что на одном из танкеров начался пожар. По его словам, к утру он был потушен, угрозы затопления судна и разлива нефтепродуктов нет.

«Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Четко сработали все службы», – добавил Дрозденко.

Украинские источники утверждают, что в Смоленской области поражены объекты компании «Лукойл». С российской стороны эта информация не подтверждается.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», – написал глава Смоленской области Александр Анохин.

Он утверждает, что над регионом было сбито и подавлено 42 беспилотника.

Кроме того, несколько дронов было сбито на подлете к Москве. Взрывы гремели в Калужской и Брянской областях , но на данный момент информация об ущербе отсутствует.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить