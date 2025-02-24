Астана проглотила удар ВСУ по своей нефти, склонившись перед Лондоном

Правящая элита Казахстана, как бы ни хотела отсидеться в стороне, всё равно оказывается вовлечённой в глобальные мировые конфликты, а её прежняя «многовекторная политика» – на самом деле преклонение перед неоколониализмом – не просто зашла в тупик и трещит по швам, а тащит страну в настоящую трясину.

И это показала воочию всем атака украинских беспилотников 17 февраля по нефтеперекачивающему пункту «Кропоткинская», через которую в Новороссийске по трубопроводу Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) перекачивают на танкеры нефть, добытую в Казахстане.

В последующем уже в Западно-Казахстанской области, которая граничит в Россией, местные жители нашли беспилотный разведывательный дрон Crecerelle ВСУ, разработанный французской компанией Sagem, который обеспечивал атаку украинских дронов на пункт «Кропоткинская».

Примечательно, что сам (КТК), как и оборудование нефтеналивной станции, принадлежат западным инвесторам, а по трубопроводу идёт сырьё, добытое в первую очередь американскими компаниями. Поэтому российская сторона и не ставила зенитные средства для защиты этой инфраструктуры, так как была уверена, что Киев побоится атаковать эти объекты.

Но в этот раз всё пошло не так и теперь ситуация усугубляется тем, что из-за санкций ремонт терминала потребует много месяцев, так как в отношении России введены санкции на поставку соответствующего оборудования. Эту ситуацию прокомментировал и Владимир Путин, заявив, что представители ЕС сообщили о невозможности восстановить в ближайшее время пункт «Кропоткинская», так как на ней установлена аппаратура компании Siemens.

Казахстан в этой ситуации оказался пострадавшей стороной, так как бюджет недополучит поступлений в ситуации острого дефицита средств.

Так, Олжас Байдильдинов, член общественного совета Министерства энергетики Казахстана, озвучил тревожные прогнозы относительно потенциальных финансовых потерь для страны в связи со снижением объемов прокачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Согласно его оценкам, уменьшение прокачки на 30% в течение полутора-двух месяцев в 2025 году может привести к недополучению бюджетом примерно 300 млрд тенге.

Эта цифра основана на расчетах, исходящих из объемов транспортировки нефти в 2024 году (53,8 млн тонн). Снижение на 30% от месячного объема (4,5 млн тонн) в течение двух месяцев составляет 2,7 млн тонн, что эквивалентно приблизительно 19,7 млн баррелей. При средней рыночной стоимости $70 за баррель, потери оцениваются в $1,4 млрд, а с учетом косвенных убытков и ущерба самому нефтеперекачивающему пункту (НПС), общая сумма потерь может достигать $2 млрд.

И в ситуации прямой террористической атаки Киева вместо резкого заявления протеста в правительстве РК и в Акорде сохраняют гордое молчание. Ведь там прекрасно понимают, что за нападением 17 февраля стоит не столько Зеленский, сколько Лондон и Брюссель, которые и отдавали приказ обрушиться на КТК. Фактически – это такой демарш в отношении Трампа со стороны ЕС и Великобритании.

И получается, что казахстанские власти боятся выступить против своих хозяев, ведь для Астаны Лондон является сейчас большим партнёром, чем даже Вашингтон, так как основные активы правящей элиты и Национального фонда расположены в Великобритании и в странах ЕС. Более того, еще при Назарбаеве произошло сращивание казахстанского и британского капитала в рамках добывающих корпораций «Казахмыс» и «Евразийской группы», акции которых размещены на Лондонской бирже.

В итоге лишь официальный спикер МИД РК Айбек Смадияров жалобно пропищал:

«Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнёрами по дипломатическим каналам».

При этом внутри страны по команде англичан активизировалась вся западная агентура в лице НПО и националистов, которые выступили единым фронтом не только с осуждением России, которая де не смогла защитить терминал, но и в целом против самого КТК, проложенного якобы по вражеской территории. Эту ситуацию, когда либеральная и националистическая тусовка вместо гневных реплик в отношении Киева, обрушилась на транспортную инфраструктуру американцев, метко охарактеризовал известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

«Забавно смотреть как либеральная общественность массово отрабатывает британский топик о том, что нефтепровод КТК, проложенный по территории России, – это «предательство интересов Казахстана», а атака на него – это «случайность». Инициатором КТК, если память не изменяет, был американский «Шеврон», которому британский БТД показался слишком рискованным и дорогим предприятием. А обстрел КТК, как и Грозненского аэропорта, «случайностью» никак быть не может, поскольку логично попадает в список политико-коммерческих провокаций и диверсий киевской мафии», – отметил эксперт.

Интересно, что отдельные депутаты в парламенте Казахстана попытались выступить с осуждением действий Украины, но как-то странно, сделав упор на то, что местный бизнес оказывал гуманитарную помощь, посол РК даже содействовал установлению в городах «незалежной» юрт гидности, а тут от свидомых последовала такая неблагодарность. Все эти стенания напоминали известные украинские возгласы: «А нас за що?».

В итоге никакого официального заявления нет, а Великобритания только усиливает давление на Астану с требованием скорейшей передаче её компаниям стратегических месторождений минералов в Казахстане. Так, недавно в Лондоне состоялось Восьмое заседание казахстанско-британского Стратегического диалога, которые проводятся с 2013 года.

На этой встрече англичане настаивали на проведении обзора исполнения дорожной карты в области критически важных полезных ископаемых, подписанной годом ранее. Это подтверждает оценку некоторых аналитиков, считающих, что весь «диалог» в значительной степени представляет собой процедуру контроля и мониторинга со стороны Великобритании, имеющей значительный экономический интерес к казахстанским ресурсам.

Более того, можно предположить, что за официальными заявлениями о «позитивных результатах» и «достижении взаимопонимания», скрывается необходимость Казахстана удовлетворять требования Великобритании в отношении добычи и экспорта минеральных ресурсов, в первую очередь редкоземельных металлов. Это подтверждается и комментариями в онлайн-СМИ, таких как телеграм-канал «Рыбарь», где встреча описывается как «сверка часов» и получение указаний от более влиятельного партнера.

То есть Лондон, вступая в конкуренцию с тем же Вашингтоном, требует от Астаны осуществления «права первой ночи» в деле геологоразведки и первоочередного освоения уже разведанных месторождений РЗМ. Тем более что англичане несколько лет назад уже захватили месторождения ванадия и теперь вышли на первое место в мире по его добыче и переработке.

От этого богатого пирога что-то достанется и французам, так как они тоже прилагают большие усилия и даже берут на своё содержания фонды и НПО, которые ранее получали финансирование от ликвидированного USAID. Так, бывший американский дочерний фонд Казахстанское агентство международного развития (KazAID) теперь будет на попечении Парижа.

17 февраля, в день, когда украинские БПЛА атаковали терминалы в Новороссийске, между председателем KazAID Аркеном Арыстановым и директором Департамента Азии французского агентства развития (AFD) Сирилем Беллье состоялись переговоры в Париже. Встреча, в которой участвовал и представитель посольства Казахстана во Франции, показала, что работа этой структуры продолжится, но уже по усилению влияния Европейского Союза в регионе.

Вместо ликвидации дочерней организации USAID Министерство иностранных дел Республики Казахстан, наоборот, сообщило о встрече как об огромном успехе, подчеркнув важность обсуждение перспектив укрепления сотрудничества между KazAID и AFD. То есть происходит такое замещение, когда образовавшийся вакуум быстро заполняется европейским политическим присутствием, а значит отработка этими фондами и НПО антироссийской и антикитайской повестки в Центральной Азии продолжится с новой силой.

Интересно наблюдать как в Казахстане столкнулись интересы США, с одной стороны, и ЕС, Великобритании и «незалежной», с другой стороны. И Астана в этой игре отмалчивается, но по факту прислоняется к последним, так как зависимость от Лондона остаётся для правящей элиты более критической. Поэтому колониализм через внешнее управление сейчас только усиливается.