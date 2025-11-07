Артисты из Москвы во главе с Эдгардом Запашным приехали к маленьким пациентам в клиники Донецка
Медицинские учреждения прифронтового Донецка посетили известные артисты из Москвы. Они навестили маленьких пациентов, для которых были организованы представления и подарки.
Первыми гостей принимали в Детском клиническом центре медицинской реабилитации. Здесь восстанавливают детей с ограниченными возможностями, включая ДЦП, расстройство аутистического спектра, и другими неврологическими заболеваниями.
«Эмоциональный подъем – он всегда стимулирует к борьбе даже с самыми сложными заболеваниями. Это чудо объяснить до сих пор никто не может. Мы очень надеемся, что наш сегодняшний вклад пойдет на то, чтобы детишки стали выздоравливать» – отметил народный артист Эдгард Запашный.
Он является членом Попечительского совета фонда «Орион», который и организовал поездку.
После выступления артисты вручили от фонда детские игрушки, развивающие игры и красочные книги, а также спортивный инвентарь для кабинета ЛФК.
«Для детей это была просто огромная отдушина, тем более, для наших пациентов. Подарки подарками, но столько эмоций, сколько они получили – это просто нереально!» – выразил благодарность главврач Константин Чурилин.
Дрессировщик Ярослав Запашный ответил:
«Не все могут приехать в цирк, и, конечно, это большая радость для нас – поучаствовать в таком мероприятии».
Второй концерт состоялся в Институте неотложной и восстановительной хирургии. На цирковое представление пришли маленькие пациенты из детских отделений онкогематологии и кардиохирургии. Ребята не просто смотрели шоу, но и сами стали его участниками. Они также получили подарки.
«Наша вот такая мобильная группа – принесла радость, счастье, и, естественно, я буду продолжать это делать столько, сколько это будет необходимо!» – поделился Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России.
