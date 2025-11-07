Артисты из Москвы во главе с Эдгардом Запашным приехали к маленьким пациентам в клиники Донецка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Медицинские учреждения прифронтового Донецка посетили известные артисты из Москвы. Они навестили маленьких пациентов, для которых были организованы представления и подарки.

Первыми гостей принимали в Детском клиническом центре медицинской реабилитации. Здесь восстанавливают детей с ограниченными возможностями, включая ДЦП, расстройство аутистического спектра, и другими неврологическими заболеваниями.

«Эмоциональный подъем – он всегда стимулирует к борьбе даже с самыми сложными заболеваниями. Это чудо объяснить до сих пор никто не может. Мы очень надеемся, что наш сегодняшний вклад пойдет на то, чтобы детишки стали выздоравливать» – отметил народный артист Эдгард Запашный.

Он является членом Попечительского совета фонда «Орион», который и организовал поездку.

После выступления артисты вручили от фонда детские игрушки, развивающие игры и красочные книги, а также спортивный инвентарь для кабинета ЛФК.

«Для детей это была просто огромная отдушина, тем более, для наших пациентов. Подарки подарками, но столько эмоций, сколько они получили – это просто нереально!» – выразил благодарность главврач Константин Чурилин.

Дрессировщик Ярослав Запашный ответил:

«Не все могут приехать в цирк, и, конечно, это большая радость для нас – поучаствовать в таком мероприятии».

Второй концерт состоялся в Институте неотложной и восстановительной хирургии. На цирковое представление пришли маленькие пациенты из детских отделений онкогематологии и кардиохирургии. Ребята не просто смотрели шоу, но и сами стали его участниками. Они также получили подарки.