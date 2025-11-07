Артисты из Москвы во главе с Эдгардом Запашным приехали к маленьким пациентам в клиники Донецка

Андрей Соколов.  
07.11.2025 12:31
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 762
 
Дзен, Донбасс, Культура, Общество, Россия


Медицинские учреждения прифронтового Донецка посетили известные артисты из Москвы. Они навестили маленьких пациентов, для которых были организованы представления и подарки.

Медицинские учреждения прифронтового Донецка посетили известные артисты из Москвы. Они навестили маленьких пациентов, для...

Первыми гостей принимали в Детском клиническом центре медицинской реабилитации. Здесь восстанавливают детей с ограниченными возможностями, включая ДЦП, расстройство аутистического спектра, и другими неврологическими заболеваниями.

«Эмоциональный подъем – он всегда стимулирует к борьбе даже с самыми сложными заболеваниями. Это чудо объяснить до сих пор никто не может. Мы очень надеемся, что наш сегодняшний вклад пойдет на то, чтобы детишки стали выздоравливать» – отметил народный артист Эдгард Запашный.

Он является членом Попечительского совета фонда «Орион», который и организовал поездку.

После выступления артисты вручили от фонда детские игрушки, развивающие игры и красочные книги, а также спортивный инвентарь для кабинета ЛФК.

«Для детей это была просто огромная отдушина, тем более, для наших пациентов. Подарки подарками, но столько эмоций, сколько они получили – это просто нереально!» – выразил благодарность главврач Константин Чурилин.

Дрессировщик Ярослав Запашный ответил:

«Не все могут приехать в цирк, и, конечно, это большая радость для нас – поучаствовать в таком мероприятии».

Второй концерт состоялся в Институте неотложной и восстановительной хирургии. На цирковое представление пришли маленькие пациенты из детских отделений онкогематологии и кардиохирургии. Ребята не просто смотрели шоу, но и сами стали его участниками. Они также получили подарки.

«Наша вот такая мобильная группа – принесла радость, счастье, и, естественно, я буду продолжать это делать столько, сколько это будет необходимо!» – поделился Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России.

Метки: , , , , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить