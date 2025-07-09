«Армия юристов работает» – Лондон мечтает ограбить и Абрамовича, и Россию

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Власти Великобритании все еще рассчитывают завладеть средствами, полученными российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси».

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы не смогли использовать эти средства так, как я бы хотел. Мы указали, что будем обращаться в суд по этому вопросу, потому что мы твердо намерены использовать эти деньги так, как постановили парламент и правительство», – сказал Лэмми.

Напомним, после продажи «Челси» Абрамович создал специальный фонд для помощи жителям Украины. Однако олигарх настаивал, что его средства должны быть потрачены и на проживающих на освобожденных территориях, против чего выступили британцы.

Лэмми надеется, что удастся завладеть и российскими замороженными активами.