Армия России уже пытается блокировать Славянск – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
28.11.2025 22:33
  (Мск) , Киев
Пока внимание Киева приковано к Красноармейску, армия России обходит Славянск-Краматорскую агломерацию с севера и готовит десант через Днепр на юге.

Об этом на канале «Espreso» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если в апреле этого года темпы потери нашей территории составляли 4,5 километра в сутки, то сейчас – около 17 километров в сутки. Это в целом по фронту.

Всё внимание сейчас приковано к Покровску и Мирнограду, но как военного меня беспокоит участок гораздо северней – Лиман, Славянск, Краматорск и Святогорск. Именно там русские пытаются перерезать направление на Краматорск – и блокировать этот город», – сказал Кривонос.

«Кроме того, из информационного поля у нас выпали Купянск и Константиновка, как и Запорожское направление. Не обращается внимание на желание и возможность врага высадить десант на правый берег Днепра.

И всё упирается не в храбрость наших воинов, а в возможность нашего государства обеспечить потребности ВСУ людьми, оружием, боеприпасами и техникой. А государство этого не делает, так что к военным мало вопросов. Вопросы – к политическим руководителям», – подытожил он.

