Арестович в Америке совсем «осмелел» и набрасывается на украинских нацистов
Проблемой украинской власти, которая привела к войне, было то, что она не смогла подавить кучку нацистов, поддерживаемых западными НКО.
Об этом бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Арестович, дважды обслуживавший режим, внезапно стал критиковать его за слабость в подавлении нацистов.
«Не дело кучке маргиналов указывать властям, какую государственную политику вести – слишком несопоставимые вещи. Хотите – участвуйте в политике, поднимайтесь, занимайте должности, влияйте. Но не методом уличного протеста.
И как только украинские власти пытались это делать, особенно после второго Майдана, сразу начинался дружный вопль этих НКОшек на тему подавления демократии. Нашим бы властям спросить их – какая, нахрен, демократия, чуваки в камуфляже с опытом военных действий, которые, минимум, краску кидают, максимум – грозятся оружие применить против правоохранителей и так далее. И гранаты у нас кидали в 15-м году, 14 нацгвардейцев погибли во время протеста возле Верховной рады, срочники пацаны, и так далее – чего мы только не видели…
Чего? Их нельзя трогать, иначе это подавление демократии, вы – недемократическое правительство. Так Кучму подбили в первом Майдане, потом второй Майдан. Вот и вся история.
Как говорил Путин, нацистов вы не смогли задавить. И Козак так говорил нам на видеоконференции в «Нормандском формате»: «Подавили бы нацистов, договорились бы, не было бы никакой войны». Той еще войны, не 22-го года.
А нам было неудобно признаться, что мы не можем подавить нацистов не потому, что боятся нацистов и не могут их подавить, а потому что блохи начинают орать», – рассуждал Арестович.
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