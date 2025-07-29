Арестович: «Танец сепаратизма обязательно отпляшут на Украине»
Украина может распасться на десятки сепаратистских анклавов, если утративший легитимность президент Зеленский будет отстранен от власти.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это танец, который всегда будет станцован в Украине. Напоминаю, Гражданская война 100 лет назад, 65 независимых территорий. Абсолютный рекорд за всю историю человечества. То же самое будет и сейчас. Как только поколеблется статус легитимности верховного главнокомандующего, будет поставлен вопрос о призыве на уровне отдельных сел, районов, областей. Люди просто будут ставить КПП и не пускать ТЦК.
Как только где-нибудь будет объявлен очередной комендант, вот это считайте независимой территорией, даже если они ничего не скажут. Это уже отсутствие власти легитимной», – сказал Арестович.
Он сомневается, что кому-то удастся собрать страну обратно, особенно, если он будет руководствоваться националистическими идеями.
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