Украина может распасться на десятки сепаратистских анклавов, если утративший легитимность президент Зеленский будет отстранен от власти.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это танец, который всегда будет станцован в Украине. Напоминаю, Гражданская война 100 лет назад, 65 независимых территорий. Абсолютный рекорд за всю историю человечества. То же самое будет и сейчас. Как только поколеблется статус легитимности верховного главнокомандующего, будет поставлен вопрос о призыве на уровне отдельных сел, районов, областей. Люди просто будут ставить КПП и не пускать ТЦК.

Как только где-нибудь будет объявлен очередной комендант, вот это считайте независимой территорией, даже если они ничего не скажут. Это уже отсутствие власти легитимной», – сказал Арестович.