Арестович: Российское наступление идет быстрее, чем ожидали в Киеве

Российское наступление идет быстрее, чем рассчитывали в Киеве.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас уже эвакуируют очередные 14 пунктов в Днепропетровской области. Там уже Запорожье равняют, приближается к нему фронт. Уже провалилось Серебрянское лесничество, и до Славянска 25 км, а ожидали, что это аж в январе будет или весной, так хорошо оно стояло. Пока оттуда «Азов» (запрещен в РФ, – ред.) не сняли и не кинули на Торецк, а потом на Доброполье. В Купянске «одинокие случаи забредания российских диверсантов», но на самом деле две трети города уже проблематизированы», – сказал Арестович.

Он считает, что Россия вполне может успеть освободить Славянск и Краматорск до остановки военных действий.