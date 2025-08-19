Арестович нагоняет жути на укров: Положение – как у Германии в марте-1945
Европа не сможет предоставлять Украине военную помощь в объемах, как при Джо Байдене.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наступает самый трагичный период всей этой бесконечной истории. 99,9 %, что помощь будет сокращаться. Это означает две крупные линии проблем. Первая – на фронте, вторая – в тылу», – говорит Арестович.
По его словам, с прежней силой возобновятся массовые удары. Кроме того, он сослался на диктатора Зеленского, признавшего, что на следующий в украинском бюджете дыра в 40 миллиардов долларов.
Ведущий в свою очередь заметил, что власти объявляют о повышении зарплат и заявляют о производстве новых ракет, способных бить на несколько тысяч километров вглубь России.
«А что же делать? Выйти к народу и сказать: «Мы все прое…? Теперь все будет очень печально?». Они делают, что могут. Примерно то же самое делала пропаганда нацистской Германии где-то в феврале-марте 1945 года. Один в один», – убежден Арестович.
