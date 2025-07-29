Арестович: Москва примет «ультиматум Трампа», если Киев выполнит «ультиматум Путина»

Президент США Дональд Трамп сократил срок, отведенный им на урегулирование украинского конфликта, с 50 до 10–12 дней, потому что ожидает в этот временной промежуток смену власти на Украине и не хочет, чтобы Россия воспользовалась внутренними проблемами противника и прорвала фронт.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно Трамп, зная, чем кончится история с НАБУ (попытка лишить этот колониальный орган «независимости» привела к очередному Майдану – ред.), и некоторым образом в ней участвуя, сокращает срок ультиматума, потому что понимает специфичность периода в Киеве. Тогда ему нужно, чтобы Путин не мог вмешаться в транзит власти или был бы ограничен во вмешательстве. Им нужны гарантии от Путина хорошего поведения на время транзита. Чтобы, когда украинская армия будет обезглавлена, она не стала уязвимой», – сказал Арестович.

Ключевым событием текущей политики он считает не «ультиматум» Трампа, а квартиру совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, где якобы полтора месяца писался компромат на утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому сейчас, считает Арестович, важно не то, что говорит Трамп, а то, как быстро НАБУ опубликует собранные материалы.

«Этот ультиматум дело десятое. Если бы не было квартиры Миндича, ничего бы не изменилось. Путин бы просто его проигнорировал и продолжил бы воевать. А теперь все интереснее. На Вашингтонщине ходят упорные слухи, что таки записали, и там очень много прелестей, начиная с махровейшей коррупции в оборонке и заканчивая выражениями типа «да я е…ал всех ваших украинцев» из уст самого гаранта», – сказал Арестович.

Он уверен, что попытка объявить записи продуктом искусственного интеллекта у Зеленского не получится, поскольку расследование будет иметь массовую поддержку Запада. Он обратил внимание на разгромную статью о главаре киевского режима в британской газете «Телеграф», которую назвал органом разведки Ми-6. Арестович прогнозирует дополнительную волну компромата от прозападной публики, вхожей в офис президента Украины.

Все это приведет к народным волнениям и смещению Зеленского. Тогда «легитимный и легальный субъект, который способен обеспечить выполнение любого соглашения с Россией, будет отсутствовать от полугода до года».

Арестович отчего-то уверен, что от любого преемника Зеленского, кроме Залужного, Запад потребует подписать ультиматум теперь уже перед Путиным о передаче России 4 областей и Крыма.