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Задержание Кэлина Джорджеску, лидера первого тура президентской гонки в Румынии, стало громким событием, вызвавшим широкий резонанс не только внутри страны, но и за её пределами. Критик ЕС и НАТО, сторонник традиционалистских ценностей и сближения с Россией, он был фактически устранён из предвыборной гонки накануне подачи подписей за своё выдвижение. Власти ввели запрет на его деятельность в социальных сетях на 60 дней — как раз на весь оставшийся период до президентских выборов. Этот шаг выглядит откровенной попыткой устранить неудобного кандидата с использованием недемократических методов.

Цель предельно ясна: вывести во второй тур двух кандидатов, абсолютно безликих, но при этом безопасных для системы и ориентированных на прозападную повестку — Никушора Дана и Крина Антонеску.

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Румынские власти проигнорировали предостережения вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, выступая на конференции в Мюнхене, подверг критике происходящее в стране. Он напомнил о декабрьских событиях прошлого года, когда под давлением разведслужб и европейских партнёров результаты выборов были аннулированы. По мнению Вэнса, объяснение о «российской дезинформации» не выдерживает критики:

«Если вашу демократию можно разрушить всего лишь рекламой в социальных сетях, значит, она не была сильной с самого начала», — подчеркнул он.

Арест Джорджеску стал очередным эпизодом в бунте европейских глобалистов против Трампа, в противостоянии между европейским либерально-глобалистским лагерем и новой американской администрацией. Поддержку устранению неугодного кандидата в президенты выразили посольства Франции, Испании и Нидерландов в Румынии. Кроме того, целый ряд бывших и нынешних европейских лидеров сделали резкие заявления в отношении Дональда Трампа.

Фридрих Мерц, лидер одержавшего победу на выборах Христианско-демократического союза и, наиболее вероятно, новый канцлер Германии, заявил, что администрации Трампа «безразлична судьба Европы:

«Моим абсолютным приоритетом будет укрепление Европы как можно быстрее, чтобы шаг за шагом мы действительно смогли добиться независимости от США», – заявил он.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд и вовсе заявил о необходимости поставить «американскую промышленность, сельское хозяйство и фондовый рынок на колени», добавив, что Трамп понимает лишь язык силы.

Не отстают и молдавские подпевалы. Скандальный депутат молдавского парламента от правящей партии нацист Оазу Нантой обрушился с критикой на Трампа, заявив, что тот, потворствуя России, «перестал отличать добро от зла».

В Европе стремительно укрепляется убеждённость, что политика Трампа — временное явление, и потому необходимо действовать в логике открытого противостояния. Германия, Франция и их союзники берут курс на ускоренное утверждение Европы в качестве последнего бастиона либерального глобализма и трансатлантизма.

Румынское радикально-прозападное руководство и политический класс, оказавшись в эпицентре этой борьбы, вынуждены следовать в фарватере европейских элит, всё больше удаляясь от политики национального суверенитета. Действия властей, направленные на устранение неугодного кандидата, подрывают доверие к демократическим институтам и ставят под сомнение легитимность предстоящих выборов. Вмешательство внешних игроков и давление со стороны европейских партнёров лишь усугубляют ситуацию, лишая румын права самостоятельно определять своё будущее.

В этих условиях у суверанистов – сторонников суверенного курса Румынии – есть только одна возможность отстоять свою идентичность: объединиться, проявив решительность в борьбе за своё право на свободные выборы. И первый шаг к этому будет сделан уже в ближайшую субботу, 1 марта, когда в центре Бухареста пройдёт массовый митинг патриотов, в котором примет участие другой кандидат в президенты, Джордже Симион, возглавляющий «Альянс за объединение румын».