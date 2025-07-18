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Атаки Израиля на Иран и Сирию якобы являются «самозащитой» демократического государства, поэтому санкции против Тель-Авива не вводятся.

Об этом на летней пресс-конференции в Берлине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему бы не ввести санкции против Израиля? Вы вводите санкции против России, а затем абсолютно отрицаете санкции как инструмент политического давления на Израиль», – спросили Мерца.

«Германия – не единственное государство ЕС, которое в настоящее время выступает против приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем. Израиль, в отличие от России, по-прежнему является демократией и страной, подвергшейся нападению. И Израиль сопротивляется. Если бы они этого не сделали, государства Израиль сегодня бы не существовало. И это в корне отличает Израиль от российской агрессивной войны против Украины. Поэтому федеральное правительство, и я лично не готовы сравнивать оба случая. Это фундаментальные различия», – отбрехивался Мерц.

Но присутствующие в зале журналисты не успокоились.

«Если посмотреть на соотношение убитых мирных жителей и комбатантов, то по крайней мере по уровню убитых мирных жителей и гражданской инфраструктуры, это вполне соответствует, если не сказать больше. Я так и не понял, почему это отрицание любого рода санкций только в отношении Израиля? Все остальные государства смотрят на это с меньшей сдержанностью», – настаивал журналист.

Но немецкий канцлер продолжил нести антироссийскую ложь.