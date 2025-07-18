«Арабов убивать можно, а бандеровцев – нет» – Мерц отказался от санкций против Тель-Авива

Константин Серпилин.  
18.07.2025 17:19
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Израиль, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Атаки Израиля на Иран и Сирию якобы являются «самозащитой» демократического государства, поэтому санкции против Тель-Авива не вводятся.

Об этом на летней пресс-конференции в Берлине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки Израиля на Иран и Сирию якобы являются «самозащитой» демократического государства, поэтому санкции против...

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«Почему бы не ввести санкции против Израиля? Вы вводите санкции против России, а затем абсолютно отрицаете санкции как инструмент политического давления на Израиль», – спросили Мерца.

«Германия – не единственное государство ЕС, которое в настоящее время выступает против приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем.

Израиль, в отличие от России, по-прежнему является демократией и страной, подвергшейся нападению. И Израиль сопротивляется. Если бы они этого не сделали, государства Израиль сегодня бы не существовало.

И это в корне отличает Израиль от российской агрессивной войны против Украины. Поэтому федеральное правительство, и я лично не готовы сравнивать оба случая. Это фундаментальные различия», – отбрехивался Мерц.

Но присутствующие в зале журналисты не успокоились.

«Если посмотреть на соотношение убитых мирных жителей и комбатантов, то по крайней мере по уровню убитых мирных жителей и гражданской инфраструктуры, это вполне соответствует, если не сказать больше.

Я так и не понял, почему это отрицание любого рода санкций только в отношении Израиля? Все остальные государства смотрят на это с меньшей сдержанностью», – настаивал журналист.

Но немецкий канцлер продолжил нести антироссийскую ложь.

«Очевидно, у нас фундаментальное различие в оценке двух стран. Я категорически не согласен, что Россия и Израиль более-менее равны. Россия ведёт нарушающую международное право войну в течение трёх лет против страны, которая не представляла никакой угрозы.

А Израилю угрожают годами, если не десятилетиями. И поэтому для меня недопустимо отождествлять эти два факта», – упирался Мерц.

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