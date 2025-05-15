Аналитика от британского полковника: Путин не может заключить мир «из страха голодных бунтов в России»
Средний россиянин уже якобы едва в состоянии купить себе еду, поэтому Кремль боится останавливать боевые действия, чтобы не начались восстания.
Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон-Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, он не достиг своих целей по подчинению Украины, которые он обещал своему народу, и ему будет очень трудно выйти из этой ситуации, когда он пообещал это своему народу. Но сейчас они действительно страдают.
Понимаете, средний россиянин едва может позволить себе еду и действительно находится в тяжёлом положении. Но они смотрят на кремлёвские башни из слоновой кости и видят Путина и его приближённых, которые явно не страдают», – вещал британец.
«Так что можно прийти к выводу, что Путин сейчас действительно не может позволить себе мир, потому что, знаете, российские революции обычно плохо заканчиваются для свергнутого лидера. А Путин сейчас больше похож на царя, чем на большевика. По эти причинам Путин не появился в Стамбуле»,– уверял Бреттон-Гордон.
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