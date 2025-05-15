Аналитика от британского полковника: Путин не может заключить мир «из страха голодных бунтов в России»

Константин Серпилин.  
15.05.2025 16:15
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 852
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Средний россиянин уже якобы едва в состоянии купить себе еду, поэтому Кремль боится останавливать боевые действия, чтобы не начались восстания.

Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон-Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Средний россиянин уже якобы едва в состоянии купить себе еду, поэтому Кремль боится останавливать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Во-первых, он не достиг своих целей по подчинению Украины, которые он обещал своему народу, и ему будет очень трудно выйти из этой ситуации, когда он пообещал это своему народу. Но сейчас они действительно страдают.

Понимаете, средний россиянин едва может позволить себе еду и действительно находится в тяжёлом положении. Но они смотрят на кремлёвские башни из слоновой кости и видят Путина и его приближённых, которые явно не страдают», – вещал британец.

«Так что можно прийти к выводу, что Путин сейчас действительно не может позволить себе мир, потому что, знаете, российские революции обычно плохо заканчиваются для свергнутого лидера. А Путин сейчас больше похож на царя, чем на большевика. По эти причинам Путин не появился в Стамбуле»,– уверял Бреттон-Гордон.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить