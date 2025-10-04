Американский шатдаун тормозит поставки для ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После шатдауна в США (приостановки работы правительства из-за несогласования в конгрессе необходимого закона о финансировании госорганов) военная помощь Украине оказалась под угрозой.

Об этом пишет британское издание Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказали украинские источники, отправка в отпуск сотен тысяч американских сотрудников федеральных служб уже привела к отмене начавшихся в Вашингтоне переговоров о сделке по сотрудничеству в области производства дронов.

«Я не представляю, как переговоры могут продолжаться», – сказал изданию собеседник в в украинском правительстве.

Впрочем, он больше встревожен другим моментом.

«Нас больше всего беспокоит то, что сейчас продолжаются важные обсуждения будущих поставок вооружений», – жалуется собеседник газеты.

По его словам, «эти проекты сейчас затормозились, потому что сотрудники Пентагона, Госдепа и Белого дома не могут работать, а мы теряем драгоценное время».

Кроме того, было сказано, что «другие украинские делегации, планировавшие визит [в США] в ближайшие недели, теперь пересматривают свои планы».