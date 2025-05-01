Американский русофоб опасается, что Трамп реализует мечту Жириновского
Дональд Трамп, сокращая присутствие американских войск в Европе, выполняет стратегическую цель СССР.
Об этом американский политолог Ариэль Коэн заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп отказывается от трансатлантической оси, которая существовала и процветала с 1945 года. Это значит, что Америка уходит из Европы. То, о чем мечтали большевики. Это была главная стратегическая цель советской политики все эти годы – вбить клин между Европой и США. И вот мы видим, что это достигается. Это значит, что Америка, скорее всего, выведет свои войска из Европы. К этому Москва призывала много лет. Это значит, что американского тактического атомного оружия не будет в Европе. Это также значит, что Америка потеряет и влияние, и рынки оружия на много сотен миллиардов долларов, которые существовали в Европе, потому что Европа покупала и самые современные американские самолеты, и другие системы вооружения», – опасается Коэн.
Он также напомнил книгу покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского «Последний бросок на юг», прославившуюся фразой о том, что русский солдат должен помыть сапоги в Индийском океане.
«До Индийского океана время еще не дошло, а второй посыл там был – выдавить Америку из восточного полушария. Владимир Вольфович не из головы это все писал. Ему приносили темник из ГРУ и первого главного управления КГБ СССР. Он это все перекладывал на понятный русский язык, но отражал ту политику, которую уже тогда начинали вываривать в этих ведомствах. Если вы посмотрите на совместное заявление министров иностранных дел РФ и Ирана во второй половине 90-х годов, они уже тогда писали, что Америке нет места в Персидском заливе», – беспокоится Коэн.
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