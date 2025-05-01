Дональд Трамп, сокращая присутствие американских войск в Европе, выполняет стратегическую цель СССР.

Об этом американский политолог Ариэль Коэн заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп отказывается от трансатлантической оси, которая существовала и процветала с 1945 года. Это значит, что Америка уходит из Европы. То, о чем мечтали большевики. Это была главная стратегическая цель советской политики все эти годы – вбить клин между Европой и США. И вот мы видим, что это достигается. Это значит, что Америка, скорее всего, выведет свои войска из Европы. К этому Москва призывала много лет. Это значит, что американского тактического атомного оружия не будет в Европе. Это также значит, что Америка потеряет и влияние, и рынки оружия на много сотен миллиардов долларов, которые существовали в Европе, потому что Европа покупала и самые современные американские самолеты, и другие системы вооружения», – опасается Коэн.

Он также напомнил книгу покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского «Последний бросок на юг», прославившуюся фразой о том, что русский солдат должен помыть сапоги в Индийском океане.