Американский политолог съездил в Китай узнать, готов ли Пекин предать Россию
В интервью блогеру Марио Науфалу американский политолог Ян Бреммер рассказал о поездке в Китай, где узнавал, будут ли там выполнять требования Дональда Трампе о разрыве связей с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я был в Пекине всего пару недель назад, и вы знаете, когда я разговаривал с руководством о том, захотят ли они оказать давление на Россию, – и это было после того, как Трамп уже говорил об этих дополнительных санкциях, вы знаете, их ответ был таким:
«Послушайте, Соединенные Штаты имеют союзников по всему миру, но они считаются менее надежными. У Китая не так много партнеров и союзников в стратегическом плане, но с теми партнерами, которые у нас есть, мы хотим быть уверенными, что нас не будут воспринимать как «Джонни-новичка». Мы не собираемся уступать давлению со стороны США, мы хотим, чтобы нас считали более надежными. И поэтому мы ни в коем случае не собираемся подставлять Путина под удар только потому, что американцы говорят нам об этом. Для нас это очень важные отношения», – пересказал Бреммер.
