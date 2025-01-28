Американский подполковник: «Иррациональность Трампа доведет до потери Одессы и Харькова»

Максим Столяров.  
28.01.2025 14:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Попытка истощить РФ приведет к тому, что она добьётся всех своих целей.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка истощить РФ приведет к тому, что она добьётся всех своих целей. Об этом на...

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«Администрация Трампа считает, что знает, что происходит на поле боя, в экономике и на производстве России. Но нужно учитывать фактор Ирана, Северной Кореи, помощи двойного назначения от Китая, а также политическую и экономическую помощь от ряда этих стран, которая есть. В отличие от Западной Европы, которая слаба, у которой экономики хуже, чем у России», – сказал офицер.

По его словам, Запад не перешёл на военное производство и не может обеспечить Украину в полной мере.

«Это иррационально, нелогично и аморально игнорировать все эти фундаментальные реалии и пытаться добиться чего-то недостижимого. И всё же это отражает часть мышления западных элит. Если администрация Трампа не протрезвеет и не поймёт, что происходит, то когда бы ни состоялись эти переговоры, мы будем ими серьёзно разочарованы», – сказал Дэвис.

Он полагает, что российская сторона напомнит о попытках договориться в «Минском формате» в конце 2021 года и весной 2022 года.

«Они скажут: «Мы перепробовали всё, чтобы договориться, но теперь мы видим, что вы просто не хотите признавать реальность, поэтому мы просто собираемся добиться на земле того, что нам нужно для нашей безопасности». А это значит, возможно, дойдут до Днепра, что означает потерю Одессы, Харькова, и в конечном итоге под угрозой будет даже Киев.

Я знаю, что многие на Западе думают, что это просто российская пропаганда. Нет, ребята, это хладнокровный военный анализ и оценка боевых реалий», – предупредил американец.

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