Американский подполковник: «Иррациональность Трампа доведет до потери Одессы и Харькова»

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Попытка истощить РФ приведет к тому, что она добьётся всех своих целей.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Трампа считает, что знает, что происходит на поле боя, в экономике и на производстве России. Но нужно учитывать фактор Ирана, Северной Кореи, помощи двойного назначения от Китая, а также политическую и экономическую помощь от ряда этих стран, которая есть. В отличие от Западной Европы, которая слаба, у которой экономики хуже, чем у России», – сказал офицер.

По его словам, Запад не перешёл на военное производство и не может обеспечить Украину в полной мере.

«Это иррационально, нелогично и аморально игнорировать все эти фундаментальные реалии и пытаться добиться чего-то недостижимого. И всё же это отражает часть мышления западных элит. Если администрация Трампа не протрезвеет и не поймёт, что происходит, то когда бы ни состоялись эти переговоры, мы будем ими серьёзно разочарованы», – сказал Дэвис.

Он полагает, что российская сторона напомнит о попытках договориться в «Минском формате» в конце 2021 года и весной 2022 года.