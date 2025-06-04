Американский офицер: Путин может сейчас сдержаться, но его стратегия незыблема

«Эффектно проведенная» атака на самолеты российской стратегической авиации не принесет Украине практической пользы.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в интервью ютуб-каналу Deep Dive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме того, что это настоящий «синяк под глазом» у Путина, это никак не повлияет на линию фронта. Где Россия продолжает добиваться значительного успеха. Никто не хочет говорить об этом на украинской стороне, потому что они хотят погреться в лучах славы. Но что это дает им.

Пока я вижу, что это разозлило российскую сторону. Есть много сообщений о том, что в высшем эшелоне людей Кремля идут разговоры о том, что реагировать нужно гораздо решительней, чем это делает Путин. Путин все еще ищет какую-то не провокационную фразу, которая не приведет к эскалации и вовлечению НАТО, но при этом достаточно сильную.

По-видимому они не пришли ни к какому решению, потому что ничего не сказали. Но это не поможет выиграть украинской стороне, как бы она ни хотела», – отметил Дэвис.