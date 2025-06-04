Американский офицер: Путин может сейчас сдержаться, но его стратегия незыблема

Елена Острякова.  
04.06.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Эффектно проведенная» атака на самолеты российской стратегической авиации не принесет Украине практической пользы.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в интервью ютуб-каналу Deep Dive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эффектно проведенная» атака на самолеты российской стратегической авиации не принесет Украине практической пользы. Об...

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«Кроме того, что это настоящий «синяк под глазом» у Путина, это никак не повлияет на линию фронта. Где Россия продолжает добиваться значительного успеха. Никто не хочет говорить об этом на украинской стороне, потому что они хотят погреться в лучах славы. Но что это дает им.

Пока я вижу, что это разозлило российскую сторону. Есть много сообщений о том, что в высшем эшелоне людей Кремля идут разговоры о том, что реагировать нужно гораздо решительней, чем это делает Путин. Путин все еще ищет какую-то не провокационную фразу, которая не приведет к эскалации и вовлечению НАТО, но при этом достаточно сильную.

По-видимому они не пришли ни к какому решению, потому что ничего не сказали. Но это не поможет выиграть украинской стороне, как бы она ни хотела», – отметил Дэвис.

Он напомнил о том, что Россия с самого начала конфликта была «стратегически настроена и терпелива», и не меняет стратегию для решения сиюминутных задач.

«Единственное, что может произойти, это, возможно, несколько крупных и впечатляющих ракетных ударов по стратегическим целям, по которым они раньше не били. Может быть. Ракетой «Орешник». Что-то такое, что никто не сможет остановить на данном этапе. Но и этого тоже может не быть», – сказал Дэвис.

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