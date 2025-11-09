Американский министр: 60 тысяч европейцев «убила зависимость от России»
США помогут своим союзникам «избавиться от энергетической зависимости от врагов и плохих игроков».
Об этом министр энергетики США Крис Райт заявил на шестой встрече «Партнёрства для трансатлантического энергетического сотрудничества» в Афинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Самый серьезный кризис, с которым мы все сталкиваемся сегодня, – это жестокая война на Украине. Россия вторглась на Украину и думала, что это ей сойдет с рук: «Они не будут сопротивляться. Мы являемся крупнейшим поставщиком природного газа, нефти, угля в Европу. Они не будут рисковать».
И Бог благословил страны Европы, которые встали и сказали: «Нет, мы не будем это терпеть». Да, есть зависимость. Но сегодня они начинают решать эти проблему и противостоять вторжению. Это потребовало смелости и лидерства. Я это одобряю», – вещал Райт.
При этом он признал, что европейцы жертвуют ради «энергетической независимости» своими жизнями.
«Из-за зависимости от российской энергии, когда произошло вторжение, российские энергопотоки не прекратились в Европу, но замедлились. Газопроводы «Северные потоки» были закрыты. По-прежнему поступало достаточное количество энергии, но в меньшем объеме. Конечно, это привело к резкому росту цен на энергоносители. Люди жаловались на это.
Позвольте мне рассказать о человеческих жертвах. Каждый год зимой умирает гораздо больше людей, чем летом. Это просто факт человеческой физиологии. Из-за российского вторжения на Украину цены на все источники энергии выросли. Зимой 2023 года в Европе погибло более 60 тыс человек просто от переохлаждения. Зима была теплее, чем обычно, но смертность за пределами Украины составила 60 тыс человек», – развел пропаганду Райт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: