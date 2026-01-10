Американский генерал: Путин не получит ни Киев, ни Одессу, ни даже Славянск

Михаил Рябов.  
10.01.2026 23:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2068
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Россия за четыре года СВО не смогла взять ни один из ключевых городов Украины – и Запад не допустит, чтобы это произошло.

Об этом заявил в интервью британскому каналу ITV недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия за четыре года СВО не смогла взять ни один из ключевых городов Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он проигрывает, он не выигрывает. Если бы он выигрывал войну, он был бы в Киеве, он был бы на западном берегу Днепра. Если бы он побеждал, он был бы в Одессе. Ничего из этого не сработало. Он уже четыре года ведет войну. Ему просто нужно понять, что он не получит желаемого. Мы должны говорить ему, что он не победит», – сказал Келлог.

Он уверяет, что Россия не освободит даже Краматорск со Славянском: «Я не думаю, что он их сможет взять с учетом укреплений. У них нет достаточных резервов для этого».

По его словам, России предлагается смириться с уходом большей части Украины в западную сферу влияния – и то, Киев при этом, всего скорее, юридически оставит лазейку для посягательств на Крым и Донбасс в будущем.

«У США есть доктрина Уэллса, которая восходит к 1940 годам. Она применялась к странам Балтии. Захват территории в результате агрессии не будет признан», – сказал Келлог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.

«Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками. Одно дело – территории признаны и находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договорённости это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет рассматриваться как попытка вернуть “законно принадлежащую Украине” территорию. Это разные вещи», – говорил российский лидер.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить