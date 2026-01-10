Россия за четыре года СВО не смогла взять ни один из ключевых городов Украины – и Запад не допустит, чтобы это произошло.

Об этом заявил в интервью британскому каналу ITV недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он проигрывает, он не выигрывает. Если бы он выигрывал войну, он был бы в Киеве, он был бы на западном берегу Днепра. Если бы он побеждал, он был бы в Одессе. Ничего из этого не сработало. Он уже четыре года ведет войну. Ему просто нужно понять, что он не получит желаемого. Мы должны говорить ему, что он не победит», – сказал Келлог.

Он уверяет, что Россия не освободит даже Краматорск со Славянском: «Я не думаю, что он их сможет взять с учетом укреплений. У них нет достаточных резервов для этого».

По его словам, России предлагается смириться с уходом большей части Украины в западную сферу влияния – и то, Киев при этом, всего скорее, юридически оставит лазейку для посягательств на Крым и Донбасс в будущем.

«У США есть доктрина Уэллса, которая восходит к 1940 годам. Она применялась к странам Балтии. Захват территории в результате агрессии не будет признан», – сказал Келлог.

