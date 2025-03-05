Американский генерал: Приостановка помощи Украине – всего лишь уловка Трампа

Вадим Москаленко.  
05.03.2025 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американская помощь Украине скоро возобновится, поскольку Дональд Трамп не стал менять бюджет, в который уже заложены соответствующие статьи.

Об этом в эфире канала «Chamber of Commerce» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская помощь Украине скоро возобновится, поскольку Дональд Трамп не стал менять бюджет, в который...

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«Как вы думаете, возобновят ли США поддержку Украины в какой-то момент, или это исключено?», – спросил ведущий.

«Нет, я думаю, что возобновят. Я думаю, что это своего рода уловка для переговоров. Потому что в бюджете все еще заложены миллиарды», – сказал генерал.

«Кстати, в США тоже нужно потратить миллиарды, чтобы пополнить наши собственные запасы.

Но главное, что есть определенные возможности, которые могут предоставить Украине только США, и которые европейские страны не могут воспроизвести.

Есть ощущение, что помощь снова будет поступать, если вы предпримете определенные действия, и я думаю, что Украина определенно поняла это. Я думаю, это [остановка помощи] – это значительный рычаг давления. И это может быть значительным рычагом, когда речь идет о том, чтобы заставить Украину принять условия прекращения огня», – подытожил Петреус.

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