Американский экс-дипломат предостерёг Москву от любой сделки с Трампом

Елена Острякова.  
24.01.2025 20:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В Кремле совершают ошибку, надеясь на «мирную сделку» с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом бывший американский дипломат и геополитический аналитик Джим Джатра заявил в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Кремле совершают ошибку, надеясь на «мирную сделку» с президентом США Дональдом Трампом. Об...

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«Главная проблема в том, что русские все еще мечтают, что с Вашингтоном можно заключить разумное соглашение – с Трампом или без него. Я не думаю, что это возможно. Мне кажется, что даже если Трамп будет настроен признать, что русские выиграли эту войну, и что их законные интересы в области безопасности должны быть учтены, он не сможет заставить американское правительство следовать этому.

Сможет ли он пожать руку, заключить соглашение и заставить США следовать этому соглашению? Меня беспокоит, что в Москве все еще надеются, что однажды они проснутся и придут к столу переговоров, чтобы заключить соглашение. Но я не верю, что это произойдет, особенно с теми людьми, которые окружают Трампа», – отметил Джатра.

Он считает, что Трамп выступает за многополярность и США как региональную державу только на словах.

«Одно дело сказать, что Гренландия, Панамский канал, Канада это наше, а Ближний Восток, Тайвань, Украина это их, но другое дело признать за Россией, Китаем и Индией их сферы интересов. Я пока этого не вижу. Я вижу, что он хочет как можно дешевле выйти из Украины. Не дать русским одержать полную победу, не дать Украине развалиться, а самому сосредоточиться на иранцах, китайцах или еще ком-то», – подчеркнул Джатра.

При этом он признался, что сам не знает, что на уме у Трампа.

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